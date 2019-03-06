نائب وزير النقل يتابع التشغيل التجريبي بين محطتي مترو المرج الجديدة والقديمة

القاهرة- أ ش أ:

أجرى الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية؛ لمتابعة التشغيل التجريبي في المسافة بين محطتي مترو المرج الجديدة والقديمة والاطمئنان على انتظام العمل بمحطة المرج الجديدة بعد الانتهاء من تطويرها، وكذلك متابعة خطط شركة المترو الخاصة بالتعامل الفوري عند حدوث أي أعطال فنية ولاسيما الأعطال الناتجة عن سقوط الأمطار.

وتفقد نائب وزير النقل أرصفة محطتي المرج القديمة والجديدة واطمأن على الأثر الإيجابي الناتج عن تطوير محطة المرج الجديدة وما شمله من إنشاء مبنى كامل مكون من دورين وتوزيع شبابيك التذاكر بهما، وكذلك تخصيص شبابيك تذاكر لذوي الاحتياجات الخاصة وأثر ذلك على عدم وجود تكدس بالمحطة على الرغم من الكثافة العالية للركاب بها.

كما اطمأن شعت على الأثر الإيجابي الناتج عن ازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة في تخفيض زمن التقاطر من 12 دقيقة إلى 3.5 دقيقة بين المحطتين، والوصول بزمن الرحلة من حلوان إلى المرج الجديدة إلى الزمن القياسي وهو 75 دقيقة.

وأطلع شعت على الإجراءات وخطط التعامل الفني الفوري التي تنفذها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لمجابهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، حيث أكد رئيس الشركة المهندس علي الفضالي على انتشار فرق الطوارئ بجميع خطوط مترو الأنفاق للتعامل الفوري فور حدوث أي عطل فني، مشيرًا إلى الدفع بمزيد من القطارات في أوقات الذروة لتخفيف كثافة الركاب بالمحطات في هذه الأوقات.

كما تفقد نائب الوزير أعمال كهربة حوش التخزين بين محطتي المرج الجديدة والقديمة، وكذلك أرصفة المحطتين وشبابيك التذاكر ومنها الشبابيك المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وجه شعت بتقديم كافة التسهيلات للركاب.

وقال نائب وزير النقل إن مشروع ازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة وتطوير محطة المرج الجديدة بلغت تكلفته الإجمالية 600 مليون جنيه، مضيفًا أن تنفيذ الازدواج وتطوير المحطة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بضرورة تطوير وتحديث الخط الأول للمترو، حيث وضعت الحكومة ممثلة في وزارة النقل خطة شاملة لهذا التطوير بتكلفة 30 مليار جنيه بدأتها بهذا المشروع الذي انعكست آثاره الإيجابية بشكل واضح على تحسين الخدمة المُقدمة للركاب بالخط الأول.

ثم استقل نائب وزير النقل أحد القطارات من محطة المرج الجديدة حتى محطة الشهداء برمسيس توجه بعدها إلى محطة مصر برمسيس للسكك الحديدية، حيث تابع انتظام العمل بالمحطة واطمأن على انتظام جداول التشغيل وتفقد أرصفة قطارات الوجهين القبلي والبحري وشبابيك التذاكر.

ووجه الدكتور عمرو شعت مسئولي السكك الحديدية بالمتابعة المستمرة لحركة القطارات ومتابعة كافة الإجراءات الخاصة بمنظومة السلامة والأمان، وانتشار كافة القيادات في مواقع التشغيل المختلفة وتقديم كافة التسهيلات للركاب مع استخدام الإذاعة الداخلية للمحطة في الإعلان عن مواعيد القطارات إلى جانب الشاشة الإلكترونية بالمحطة.

كما تابع شعت أعمال إعادة تأهيل المبنى المتأثر بحادث قطار محطة مصر، الذي وقع الأسبوع الماضي على رصيف 6، وذلك بعد استلام تصريح النيابة ببدء أعمال التأهيل، حيث شدد على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات وتدابير الأمن والسلامة اللازمة لتأمين الأفراد والمبنى أثناء هذه الأعمال. ​