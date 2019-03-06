التضامن: مد التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى 14 مارس الجاري

القاهرة- أ ش أ:

قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مد التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م حتى يوم الخميس الموافق 14 مارس الجاري بعد أن كان مقرراً إغلاقه غداً، وذلك لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين الراغبين في التقدم ليتمكنوا من التسجيل على بوابة الحج الموحدة المصرية.

وقالت والي - في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء - إن بعثة حج الجمعيات هذا العام خصص لها ما يقرب من 12 ألف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم، وأنه من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية المركزية نهاية مارس الجاري على البوابة لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتي تم تحديدها وفقاً لنسبة تعداد السكان.

من جهته.. أكد أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن ضرورة الالتزام بأن يكون المتقدم عضوًا مسجلًا في إحدى الجمعيات الأهلية ومسددا الاشتراك السنوي للجمعية، وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل في يناير 2019 ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها هذا.

وأضاف أنه لا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة سواء حج الداخلية أو الجمعيات أو السياحة ويشترط في العضو المتقدم أن يكون قادرا على أداء المناسك من الناحية الصحية؛ حرصًا على سلامته، كما أنه لابد من وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 عامًا؛ على أن تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية، وفقاً للنموذج المعد لذلك.

وأوضح عبد الموجود أن برامج الحج لهذا العام تتضمن 4 مستويات تناسب جميع المستويات الاقتصادية؛ المستوى الأول تكون الإقامة بفنادق 5 نجوم وبقيمة 105 آلاف جنيه وتخصص المؤسسة 10% فقط من التأشيرات لهذا المستوى المتميز، والمستوى الثاني تكون الإقامة فيه بفنادق 4 نجوم وقيمته 90 ألف جنيه، والمستوى الثالث الإقامة فيه بفنادق 3 نجوم وبقيمة 80 ألف جنيه، أما المستوى الرابع فستكون الإقامة بفنادق 3 نجوم أيضا وبقيمة 70 ألف جنيه، مع التأكيد أن الأسعار المعلنة شاملة قيمة تذكرة الطيران، ومن المقرر أن يتم استخدام مطار المدينة سواء في الذهاب أو العودة حسب خط سير الرحلة.​