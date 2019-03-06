وزيرة الهجرة: القيادة السياسية تؤمن بدور المرأة وقدرتها على تحمل المسئولية

بيروت- أ ش أ:

أكدت وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، أن تجربة تولي المرأة المسئولية في الحكومات العربية، تأخذ وضعا جيدا، مشيرة إلى وجود 8 وزيرات في الحكومة بمصر، وتحمل كل وزيرة منهن حقيبة وزارية تتسم بالأهمية والثقل، وذلك انطلاقا من إيمان القيادة السياسية المصرية بدور المرأة وقدرتها على تحمل المسئولية والنجاح.

وأشارت الوزيرة نبيلة مكرم – في تصريح لها اليوم الأربعاء عقب وصولها إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في مؤتمر (النساء على خط الحدود) الذي تنظمه وزارة التنمية الإدارية اللبنانية – إلى وجود تجارب مماثلة ناجحة في الإمارات العربية المتحدة، والأردن، والكويت، وأنها تلتقي بكثير من السيدات في مناصب وزارية في الدول العربية، على نحو يعكس إيمان قادة الدول العربية بشكل عام بدور المرأة وأهميته في الحكومات.

وأضافت أن الأدوار المهمة التي تضطلع بها المرأة تشمل قدرتها على طرح مجموعة من الأفكار الجديدة والمتطورة، على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية "وهذا ما يعطينا دفعا إلى الأمام ومزيدا من تمثيل المرأة".

ونوهت بالتمثيل الكبير والفاعل للمرأة المصرية في مجلس النواب والأدوار المهمة التي تضطلع بها في مجال التشريع البرلماني، فضلا عن تولي المرأة منصب المحافظ، ورئاسة هيئة النيابة الإدارية والتي تعد إحدى أعرق الهيئات القضائية، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة يضطلع بمهام وجهود كبيرة، ومشددة على أن المرحلة الراهنة تشهد وضعا مميزا للمرأة وخصوصا في مصر "وعلينا جميعا أن نفتخر بالمرأة العربية".

كما أثنت الوزيرة نبيلة مكرم على تواجد المرأة في الحكومة اللبنانية الجديدة، وتمثيلها وزاريا بأربع سيدات تولت إحداهن حقيبة الداخلية (الوزيرة ريا الحسن).​