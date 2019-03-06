نائب محافظ القاهرة يؤكد أهمية دور القوات المسلحة على الحدود

كتب- محمد نصار:

أناب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، لحضور الندوة التثقيفية التي عقدتها قيادة الدفاع الشعبي والعسكري بمناسبة يوم الشهيد بمدرسة النصر بالمعادي بحضور اللواء خالد مصطفى توفيق، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري.



وأكد اللواء أحمد فؤاد، خلال كلمته، بالندوة، أهمية دور رجال القوات المسلحة على حدود الوطن وفي أوقات السلم ولحظات الحرب، مثمنًا دورهم في التصدي للعمليات الإرهابية والحفاظ على الوطن، مشيًرا إلى أن هذه الندوات والفعاليات هدفها تكريم من جادوا بأرواحهم من أجل الوطن، كما تضمنت الندوة تكريم الطلاب المثاليين من أبناء الشهداء وتقديم عدة فقرات فنية لتلاميذ المدرسة.