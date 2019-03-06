بالصور.. بدء رفع جرار "محطة مصر"

كتب - محمود مصطفى:

بدأت هيئة السكك الحديدية، صباح الأربعاء، تفكيك الجرار المتسبب في حادث محطة مصر؛ تمهيدا لرفعه نهائيا من موقع الحادث برصيف 6، عن طريق العاملين بالورش، وبعض رجال إحدى شركات المقاولات.

وقال مصدر بهيئة السكك الحديدية، إن هناك صعوبة شديدة في رفع الجرار بالكامل نظرا لدخول مقدمته في أحد المباني الإدارية على رصيف 6.

وأضاف المصدر، لمصراوي، اليوم، أنه سيتم تفكيك بعض الأجزاء من الجرار، ورفعه بعد ذلك عن طريق ونش تابع لهيئة السكك الحديدية.

واستعانت هيئة السكك الحديدية بونشين؛ استعدادا لرفع الجرار، وسط تواجد بعض مسئوليها وأفراد من قوات الشرطة.