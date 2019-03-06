بالخرائط .. "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الري، توقعات وأماكن سقوط الأمطار، من اليوم الأربعاء حتى الجمعة المقبل.

وتوقع المركز، في بيان، اليوم، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، مستبعدًا أن تشهد القاهرة أو محافظات الوجه البحري أي أمطار.

ونشر المركز عبر صفحته على "فيسبوك" خرائط أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة من اليوم 6 مارس وحتى 8 مارس المقبل.

يذكر أن مصر شهدت موجة أمطار رعدية، أمس.

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