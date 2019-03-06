وزير التعليم العالي يؤكد حرص القيادة السياسية على دعم البحث العلمي

كتبت- داليا شبل:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علي حرص القيادة السياسية على دعم البحث العلمي، والاستفادة من المشروعات البحثية ذات الاهتمام بأولويات خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، مشيراً إلى ضرورة الحصول على عائد من المشروعات والابتكارات البحثية المقدمة وتحويلها لمنتج.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية مساء الثلاثاء، بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتورة مها الدملاوى مدير المدينة، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، شدد عبدالغفار، على ضرورة الاستفادة من المشروعات البحثية التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية بالدولة وخدمة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية تشجيع الأبحاث العلمية بالجامعات، والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وتعظيم البحث العلمي ودوره في خدمة المجتمع.

وأشارت التعليم العالي، إلي موافقة المجلس على ضم اللجنة العلمية الدائمة لعلوم البيئة ضمن اللجان العلمية الدائمة الخاصة بالهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.