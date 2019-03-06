خاص| الكهرباء: مد مهلة المعاينات والمقايسات للمباني المخالفة

كتب- محمد صلاح:

أعلن المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، مهلة جديدة بشأن مد فترة إجراء المعاينات والمقايسات للمباني المخالفة والعشوائية التي تقدم أصحابها بطلبات توصيل التيار الكهربائي لها قبل 30 يونيو 2018 الماضي حتى نهاية مايو المقبل؛ حرصًا من الوزارة على تذليل العقبات أمام المواطنين وإعطائهم فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم خشية تعرضهم لإجراءات عقابية أبرزها تحرير محاضر سرقة تيار من خلال تفعيل الضبطية القضائية.

وذكر نائب وزير الكهرباء، في تصريحاته لمصراوي، الأربعاء، أنه كان من المقرر أن تنتهي المهلة فبراير الماضي، للمواطنين الذين تم إجراء المعاينات لهم، خاصة أن ٣١ يناير الماضي كان آخر موعد أيضا لإغلاق المعاينات التي تنفذها لجان من إدارات وقطاعات الكهرباء بمختلف المناطق لتحديد قيمة المقايسة ومدى موافقة المبنى للإجراءات السليمة لتوصيل التيار الكهربائي يعقبها تركيب العدادات الكودية.

وأضاف، أنه وافق على المقترح الذي تقدمت به الشركة القابضة لكهرباء مصربرئاسة المهندس جابر دسوقي، الذي تناول عدد المواطنين الذين مازالوا قيد الانتظار ولم يستطيعوا حتى الآن سداد المقايسات الخاصة بالعقارات التي تقدموا بطلبات لتوصيل التيار الكهربائي للمباني المخالفة حتى 30 يونيو 2018 الماضي، مشيرا إلى أن التقرير تضمن أيضا عدد المواطنين الذين تم إجراء المعاينات لهم ومدى سدادهم قيمة المقايسات من عدمه حتى نهاية فبراير الماضي؛ لتحديد مدى إمكانية استجابة المواطنين المخالفين وسارقي التيار الكهربائي لتوفيق أوضاعهم خشية إجراءات تصعيدية ضد كل مخطئ أو سارق للتيار الكهربائي بطريقة غير مشروع.

في سياق متصل قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الشركة القابضة للكهرباء قدمت مقترحًا بإعادة مد مهلة إجراء المعاينات وسداد المقايسات للمواطنين الذين تقدموا بطلبات لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٨.