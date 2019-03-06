حدث ليلًا| علاء مبارك و"حدوتة" البهائية.. الأرصاد: 3 مناطق شهدت "ثلوج"

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

كشف الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية، عن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوضاع البلاد، قبل انتخابات الرئاسة في عام 2012، وكان السيسي وقتها مديرًا للمخابرات الحربية.

ونشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، صباح اليوم الأربعاء، توضيحًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن امتحانات الصف الأول الثانوي، المقررة في مارس الجاري.

ويرصد مصراوي، أهم الأحداث في التقرير التالي:

ياسر رزق يكشف عن رؤية السيسي للبلاد قبل انتخابات الرئاسة 2012

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية، إنه سمع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأوضاع في البلاد ورؤيته الاقتصادية، قبل انتخابات الرئاسة في عام 2012، وكان السيسي وقتها مديرًا للمخابرات الحربية.

"لا شيء يدعو للقلق".. وزير التعليم ينشر توضيحًا بشأن امتحانات أولى ثانوي

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، صباح اليوم الأربعاء، توضيحًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن امتحانات الصف الأول الثانوي، المقررة في مارس الجاري.

علاء مبارك ينشر فيديو "حدوتة" اعتناقه البهائية

اعترف إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، بأن الجماعة استغلت اختفاء علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق وظهور البهائية، ورددت شائعة أن "ابن مبارك" اعتنق البهائية، وأنه سيتم الاعتراف بها كديانة من خلال ضغط سوزان مبارك على مجلس الشعب للاعتراف بالبهائية؛ لضرب الرئيس مبارك في صورة ابنه.

"هروب تمساح ومراقبة المواطنين".. الحكومة ترد على 13 شائعة أثارت جدلًا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، عددًا من الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كان أبرزها ما تردد عن هروب تمساح من حديقة حيوان الجيزة، ومراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، وإقرار وزارة التربية والتعليم اللغة الصينية كلغة أجنبية إجبارية على طلاب الثانوية العامة.

تزامنًا مع مئوية ثورة 1919.. "أبوشقة" يطلق مبادرة "لم شمل" الوفديين

أطلق المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، مبادرة جديدة للم شمل الوفديين، وفتح صفحة جديدة معهم، في إطار احتفال المصريين بمناسبة مئوية ثورة 1919، ومئوية تأسيس حزب الوفد.

محافظ الدقهلية للمواطنين: "مبروك عليكم المالية سحبت من رصيدنا 19 مليون جنيه"

أكد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، أن وزارة المالية سحبت 19 مليون جنيه من رصيد بعض المراكز مثل بلقاس والسنبلاوين وميت غمر ونبروه، لافتًا إلى أن ذلك أثر بشكل كبير على توفير غطاء مالي لبعض المشروعات في هذه المراكز.

الأرصاد تكشف عن 3 مناطق تعرضت لـ"أمطار ثلجية"

كشف أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن رصد الهيئة لـ 3 مناطق تعرضت لسقوط ثلوج اليوم الثلاثاء، موضحا أن هذه المناطق شملت مناطق بالتجمع الخامس في القاهرة، وسانت كاترين وطابا بجنوب سيناء.

البيان الختامي لاجتماع ليبيا: مصر وتونس والجزائر يرفضون التدخل الخارجي

أكد وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس، التزامهم بدعم ليبيا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها ومساندة الشعب الليبي في تحقيق ما يصبو إليه من بناء دولة مستقلة ذات مؤسسات وطنية موحدة، والمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية بما يحقق عودة الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد.

الرئيس الأمريكي يتقدم 51 مركزا في قائمة أثرياء العالم

أعلنت مجلة "فوربس" الاقتصادية الأمريكية تحسن ترتيب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" 51 مركزا في قائمة أثرياء العالم التي تصدرها المجلة، مشيرة إلى أن تحسن ترتيبه جاء نتيجة تراجع ثروات الآخرين.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف 3 مواقع في قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواقع في مدينة غزة، ملحقة أضرارا في الممتلكات.

مايكل بلومبرج لن يترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

أعلن مايكل بلومبرج، عمدة نيويورك السابق تاسع أغنى رجل في الولايات المتحدة ، أنه لن يترشح لرئاسة الولايات المتحدة عام 2020، لكنه أشار إلى أنه سيستخدم موارده المالية لدعم مرشحين وقضايا من بينها مكافحة تغير المناخ.

واشنطن تلوح بمزيد من الضغط على مادورو

قال المبعوث الأمريكي إلى فنزويلا إليوت أبرامز إن الولايات المتحدة لديها مجموعة من الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية التي ستستخدمها لزيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

المحكمة الدستورية السنغالية تؤكد إعادة انتخاب ماكي سال رئيسا للبلاد

أكدت المحكمة الدستورية في السنغال الثلاثاء، إعادة انتخاب الرئيس ماكي سال لفترة ثانية مدتها خمس سنوات.