كل ما تريد معرفته عن استعداد وزارة السياحة لبورصة برلين

كتب- يوسف عفيفي:

تنطلق اليوم الأربعاء، بورصة برلين السياحية بألمانيا وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة مصرية ممثلة في وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، على رأس وفد من القطاع السياحي الحكومي والخاص

وغادرت الوزيرة صباح الثلاثاء، مطار القاهرة متوجهة إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في البورصة، بجانب مشاركة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة.

وتشارك مصر في البورصة بجناح كبير يبلغ مساحته 1178 م2، ودور علوي بمساحة 75 م2، ويضم 100 مشارك منهم 35 شركة سياحية، و59 فندقا، وجناح للاتحاد المصري للغرف السياحية، وجناح لغرفة شركات السياحة، وجناح لغرفة الفنادق، وجناح لمحافظة البحر الأحمر، وجناح لشركة مصر للطيران، وجناح لشركة آير كايرو.

وجرى تزويد الجناح المصري المشارك في البورصة هذا العام بعدة تحديثات منها:

ـ أساليب تكنولوجيا وترويجية جديدة.

ـ إلقاء الضوء على المدن السياحية المصرية من خلال تخصيص أماكن بها شاشة تعرض مواد ترويجية عن كل مدينة سياحية على حدى Branding By Destination والذي يعتبر أحد العناصر الأساسية في محور الترويج والتنشيط في برنامج الاصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة نوفمبر الماضي.

ـ وضع شعار حملة وزارة السياحة GEM 2020 للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير

ـ وضع لافتات عملاقة في شوارع برلين للمتحف "لنجذب أنظار الجميع الى أكبر متحف للآثار في العالم وندعوهم لترقب افتتاحه العام القادم

ـ تخصيص جزء خاص في الجناح "ماكيت" للمتحف الكبير له ثلاثية الأبعاد "هولوجرام" للقناع الذهبي للملك توت عنخ امون، وكرسي العرش الخاص.

ـ الاستعانة لأول مرة بالطلبة والدارسين المقيمين بألمانيا وأبناء الجالية المصرية لاستقبال زائري الجناح المصري بالحلي الفرعونية.

ـ تقديم تجربة سياحية مصرية متكاملة للزائرين من خلال تقديم لمحة من الطعام والموسيقى المصرية، بجانب الأنشطة التفاعلية والترفيهية.

ـ تخصيص ممر بالجناح صمم بتكنولوجيا حديثة تمكن الزائرين من معايشة تجربة تفاعلية لرؤية المناظر الطبيعية لأعماق البحر الأحمر من حولهم وذلك بتقنية الـ virtual reality وباستخدام نظارات ثلاثية الأبعاد.

ـ سيتم عرض لقطات مصورة بتقنية 360 لدرب سيناء الذي يعد أول ممشى طويل في مصر يمر بجبل سانت كاترين في إطار الترويج لسياحة المغامرات التي تعد أحد الأنماط السياحية الجديدة.

ـ سيتم وضع شاشات عرض كبيرة متحركة في جميع جوانب الجناح لجذب أنظار الزائرين والمشاركين في المعرض.

ـ يتضمن الجناح تمثال للملك رمسيس الثاني تم تصميمه باستخدام تقنية Augmented reality"هولوجرام"، ومجسم لمسلة تحتوي على كتابات هيروغليفية.​

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