"كل سنة وأنتم طيبون".. الأرصاد تعلن آخر موجة برد بشتاء 2019

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد هي الأخيرة هذا الشتاء، ولن نشهد موجة برد أو سقوط أمطار مرة أخرى خلال الأيام المتبقية من الموسم الشتوي "وكل سنة وأنتم طيبون".

وأوضح عبدالعال، لمصراوي، أن درجات الحرارة تبدأ اليوم الأربعاء، في الارتفاع التدريجي حتى تصل مع نهاية الأسبوع إلى معدلاتها الطبيعية على جميع أنحاء الجمهورية.

ونوه إلى أن البلاد تشهد اليوم، استمرارًا لفرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء، مع انحسارها يوم الخميس على سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وتنتهي مع آخر اليوم.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس معتدل شمالا مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد،

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية وسيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.