اليوم.. وزيرة السياحة تشارك في بورصة برلين

كتب ـ يوسف عفيفي:

تترأس وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، وفد مصر المشارك في فعاليات بورصة برلين السياحية "ITB"، والمزمع عقدها خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري.

وغادرت الوزيرة، أمس مطار القاهرة متوجهة إلى العاصمة الألمانية برلين؛ للمشاركة على رأس وفد من القطاع السياحي الحكومي والخاص في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB، كما يشارك في البورصة، اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

وقالت الوزيرة، في تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء، إن الجناح المصري المشارك بالبورصة هذا العام تم تزويده بأساليب تكنولوجيا وترويجية جديدة، لافتة إلى أنه لأول مرة سيعطي الجناح المصري فرصة لإلقاء الضوء على المدن السياحية المصرية المختلفة من خلال تخصيص أماكن بها شاشة تعرض مواد ترويجية عن كل مدينة سياحية على حدة Branding By Destination والذي يعتبر أحد العناصر الأساسية في محور الترويج والتنشيط في برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة نوفمبر الماضي.​