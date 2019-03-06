اليوم.. ندوة لـ"الوطنية للإعلام" في ذكرى يوم الشهيد

القاهرة - أ ش أ:

‎يعقد معهد الإذاعة والتليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية للإعلاميين بعنوان (الإعلام المصري ضد الإرهاب) تحت رعاية حسين زين، رئيس الهيئة، وذلك في إطار إحياء ذكرى يوم الشهيد.

وقال الدكتور خالد فتح الله، رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، في تصريح، أمس، إن الندوة تأتي في إطار دور المعهد لتثقيف الإعلاميين وإحاطتهم بكل المستجدات، حيث تدور محاورها حول الآثار السلبية للإرهاب على المجتمع وموقف الإسلام السمح ضد الإرهاب.

وأوضح أن الندوة تستعرض أهم السبل والاستراتيجيات لمكافحة الإرهاب ودور كل مواطن في تلك المواجهة.