اليوم.. أكاديمية البحث العلمي تنظم محاضرة "العلم والمعرفة عند الفراعنة"

القاهرة - أ ش أ:

ينظم مجلس الثقافة والمعرفة، أحد التشكيلات العلمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الأربعاء، بمقر الأكاديمية محاضرة بعنوان " العلم والمعرفة عند القدماء المصريين "، يلقيها الدكتور فتحي صالح أستاذ هندسة الحاسبات بكلية الهندسة جامعة القاهرة المؤسس والمدير الشرفي لمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي.

وقال رئيس الأكاديمية الدكتور محمود صقر - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن المحاضرة تتناول جوانب من المعرفة للحضارة المصرية القديمة في أنواع العلوم المختلفة، سواء كانت في مجال الهندسة، أو الفلك، أو القياسات للأطوال أو الزمن وكذلك معالجتها للفنون كالعمارة والموسيقى والنحت.

في سياق آخر، ينظم مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية، أحد التشكيلات العلمية بالأكاديمية،بعد غد الخميس، ندوة بعنوان " كيف يكون قطاع الصناعة والتصدير محركاً للنمو "، بحضور مقرر مجلس بحوث العلوم الاقتصادية الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، وبمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين والمهتمين بمجال الاقتصاد.

وتتناول الندوة محورين هما دور الدولة و دور الأجهزة المختصة البعد الإقليمى " عربي - إفريقي - أوروبي"، والمجتمع المدني يضم "اتحاد الصناعات- التمويل - الجمعيات الأهلية ".​