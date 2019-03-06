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    "اعتبر الامتحان جايلك البيت".. وزير التعليم يتحدث عن الثانوية الجديدة

    06:00 ص الأربعاء 06 مارس 2019
    "اعتبر الامتحان جايلك البيت".. وزير التعليم يتحدث عن الثانوية الجديدة

    الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

    كتبت- ياسمين محمد:

    قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الصف الأول الثانوي سنة انتقالية للطلاب وأولياء الأمور؛ للتعود على التغيير في أسلوب الثانوية الجديدة، والعام الحالي سيشهد مفاجآت كثيرة للتعليم المصري.

    وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، على قناة "سي بي سي"، أمس الثلاثاء، أن امتحانات الصف الأول الثانوي لا علاقة لها بالتنسيق ودخول الجامعة، ولن يجرى أي تغيير في نظام التنسيق المطبق عليهم عند دخول الصف الأول الثانوي.

    وأضاف: "الامتحان الثاني سيكون خلال شهر مارس الجاري بدون درجات قائلا: "اعتبر الامتحان جايلك في البيت".

    وأوضح أن التغيير الأساسي في الامتحان، كان شكل الأسئلة الجديد في يناير ولكن كان ورقيًا، لكن هذه المرة سيكون إلكترونيًا لـ700 ألف طالب، "تجربة للطالب والوزارة".

    وقال إن الوزارة وزعت 550 ألف تابلت، ويحق لولي أمر الطالب استلام التابلت "الأب أو الأم"، ولا تشترط الوزارة أن يتسلم الأب التابلت، لكن وسائل التواصل الاجتماعي تضخم الأمور.

    وأوضح أن عام 2019 "عام التعليم" به مفاجآت كثيرة لنظام التعليم المصري، رغم حالة الترصد للدولة بشكل عام وليس للتعليم فقط بنشر شائعات لا أساس لها من الصحة.

    طارق شوقي الثانوية الجديدة أولياء الأمور التعليم المصري مداخلة هاتفية

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