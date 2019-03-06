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    بسبب ابنها.. بسمة وهبة تدخل في نوبة بكاء

    02:47 ص الأربعاء 06 مارس 2019
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    كتب - بهاء حجازي:

    دخلت الإعلامية بسمة وهبة، في نوبة بكاء شديدة خلال فيديو لايف بثته عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

    وقالت بسمة وهبة: "مش عارفة أحضر كتب كتاب أبني، هو في السعودية، وكتب الكتاب اسمه المالكة، ومبيحضروش غير رجالة، وأنا مش قابلة إني أشوف كتب كتاب ابني في فيديو".

    وانهارت بسمة وهبي في البكاء وهي تقص الأمر، وطلبت من جمهورها مساعدتها في الوصول لحل لحضور كتب كتاب ابنها، وأوضحت في الفيديو: "ابني سعودي وخطيبته سعودية.. هيعملوا كتب الكتاب في السعودية".

    بسمة وهبة نوبة بكاء إنستجرام فيديو لايف
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