"لا شيء يدعو للقلق".. وزير التعليم ينشر توضيحًا بشأن امتحانات أولى ثانوي

كتبت- ياسمين محمد:

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، صباح اليوم الأربعاء، توضيحًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن امتحانات الصف الأول الثانوي، المقررة في مارس الجاري.

وأوضح وزير التعليم، أن الامتحان سيكون "بلا درجات" و"بلا تسريب"، للتعرف على طبيعة الأسئلة في التجربة الثانية.

وكتب شوقي: "رصدنا جدلًا كبيرًا بسبب أن امتحان شهر مارس "التدريبي" للصف الأول الثانوي سيكون إلكترونيًا رغم أننا قلنا هذا منذ يناير الماضي وعبر البعض عن تخوفهم من عدم جاهزية البنية التحتية في بعض المدارس ولهذا أرجو ملاحظة الآتي:

1) هذه التجربة الثانية للتعرف على طبيعة الأسئلة "بلا درجات" و"بلا تسريب".

٢) من الضروري أن نجرب النظام الإلكتروني للامتحانات قبل شهر مايو.

٣) سنوزع SIM cards على كل الطلبة وبالتالي يصلهم الامتحان مهما كانت حالة التوصيلات في المدرسة.

كل شيء مدروس والعمل على قدم وساق، ولا داعي إطلاقا لأي قلق أو ضجيج، فعلنا كل شيء للمساعدة وليس هناك شيء واحد يدعو للقلق.