  • عاجل:أياكس يُقصي ريال مدريد من دوري الأبطال برباعية تاريخية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انتخابات الجزائر حادث محطة مصر تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

    علاء مبارك ينشر فيديو "حدوتة" اعتناقه البهائية

    02:24 ص الأربعاء 06 مارس 2019
    علاء مبارك ينشر فيديو "حدوتة" اعتناقه البهائية

    علاء مبارك

    كتب- محمود علي:

    اعترف إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، بأن الجماعة استغلت اختفاء علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق وظهور البهائية، ورددت شائعة أن "ابن مبارك" اعتنق البهائية، وأنه سيتم الاعتراف بها كديانة من خلال ضغط سوزان مبارك على مجلس الشعب للاعتراف بالبهائية؛ لضرب الرئيس مبارك في صورة ابنه.

    جاء ذلك خلال لقاء "ربيع" مع أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، أمس الثلاثاء، مؤكدًا أن الجماعة ربطت بين اختفاء نجل الرئيس وظهور البهائية، قائلا: "استغلينا الحدث وطلعنا حدوتة" أن علاء بهائي وضغط على والديه، لضرب الرئيس الأسبق حسني مبارك.

    وتابع، أن ذلك كان خلال اجتماع لـ18 قيادة بالجماعة بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وعصام العريان ومحمود زايد وعصام العريان.

    وأعاد علاء مبارك نشر الفيديو عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

    علاء مبارك إبراهيم ربيع سوزان مبارك البهائية أحمد موسى

    الخبر التالى:

    بسبب ابنها.. بسمة وهبة تدخل في نوبة بكاء
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان