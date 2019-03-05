تزامنًا مع مئوية ثورة 1919.. "أبوشقة" يطلق مبادرة "لم شمل" الوفديين

كتبت - ميرا إبراهيم:

أطلق المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، مبادرة جديدة للم شمل الوفديين، وفتح صفحة جديدة معهم، في إطار احتفال المصريين بمناسبة مئوية ثورة 1919، ومئوية تأسيس حزب الوفد.

ودعا "أبوشقة" -في بيان اليوم- جميع الوفديين إلى العودة إلى بيت الأمة باعتباره بيتا لجموع المصريين بلا استثناء، موضحا أن هذه المبادرة بهدف وقوف جميع الوفديين صفا واحدا بمناسبة مئوية ثورة 1919 ومئوية الوفد.

وقال إن المئوية لا بد أن تكون مبادرة للم شمل الوفديين داخل بيت الأمة، مشيرا إلى أن المصريين جميعا كانوا على قلب رجل واحد فى ثورة 1919، وكانت الثورة بمناسبة إرهاصا للشعب المصرى نحو الاستقلال التام والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وهو نضال للمصريين امتد سنوات طويلة، كافح فيها الشعب من أجل تحقيق أهداف ثورته فى 9 مارس عام 1919، وهى ذات المبادئ التى يقوم عليها حزب الوفد عبر تاريخه الوطني والنضالي، والتى كانت ثمرة من ثمار تلك الثورة بقيادة زعماء سياسيين خالدى الذكر، وفى مقدمتهم سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين.

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