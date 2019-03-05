  • عاجل:أياكس يُقصي ريال مدريد من دوري الأبطال برباعية تاريخية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انتخابات الجزائر حادث محطة مصر تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

    تزامنًا مع مئوية ثورة 1919.. "أبوشقة" يطلق مبادرة "لم شمل" الوفديين

    11:37 م الثلاثاء 05 مارس 2019
    تزامنًا مع مئوية ثورة 1919.. "أبوشقة" يطلق مبادرة "لم شمل" الوفديين

    المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد

    كتبت - ميرا إبراهيم:

    أطلق المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، مبادرة جديدة للم شمل الوفديين، وفتح صفحة جديدة معهم، في إطار احتفال المصريين بمناسبة مئوية ثورة 1919، ومئوية تأسيس حزب الوفد.

    ودعا "أبوشقة" -في بيان اليوم- جميع الوفديين إلى العودة إلى بيت الأمة باعتباره بيتا لجموع المصريين بلا استثناء، موضحا أن هذه المبادرة بهدف وقوف جميع الوفديين صفا واحدا بمناسبة مئوية ثورة 1919 ومئوية الوفد.

    وقال إن المئوية لا بد أن تكون مبادرة للم شمل الوفديين داخل بيت الأمة، مشيرا إلى أن المصريين جميعا كانوا على قلب رجل واحد فى ثورة 1919، وكانت الثورة بمناسبة إرهاصا للشعب المصرى نحو الاستقلال التام والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وهو نضال للمصريين امتد سنوات طويلة، كافح فيها الشعب من أجل تحقيق أهداف ثورته فى 9 مارس عام 1919، وهى ذات المبادئ التى يقوم عليها حزب الوفد عبر تاريخه الوطني والنضالي، والتى كانت ثمرة من ثمار تلك الثورة بقيادة زعماء سياسيين خالدى الذكر، وفى مقدمتهم سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين.

    بهاء الدين أبوشقة حزب الوفد ثورة 1919 مئوية حزب الوفد

    الخبر التالى:

    ننشر خطاب فرج عامر لسحب مشروع "أبوشقة" بشأن مراقبة الأغذية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان