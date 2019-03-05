وزير القوى العاملة: من لديه اعتراضات على "قانون العمل" يرسلها للوزارة

كتب- أسامة عبد الكريم:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن من لديه أي اعتراضات على مشروع قانون العمل الجديد يرسلها إلى الوزارة، لافتًا إلى أن قانون العمل طُرح للحوار المجتمعي أكثر من مرة، سواء في الوزارة أو لجنة القوى العاملة بالبرلمان.

وأضاف سعفان في تصريح لمصراوي: "بعض المواد التي يعترض البعض عليها غير صحيحة، وعلى سبيل المثال هناك بعض المواد تنص على حبس العامل، هل هذا الحبس من فراغ؟!، أم نتيجة مخالفة معينة؟".

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الحبس أمرٌ صعب لكنه يُنفذ حال وقوع خطأ جسيم أقره القانون، مؤكدًا أنه على أهُبة الاستعداد للاستماع والحوار حول مشروع القانون، مستكملًا: "إذا كان هناك أي ضرر على أي من أطراف العملية الإنتاجية فحتما علينا التجاوب معها".