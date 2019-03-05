فاتورة حقيقية.. تفاصيل برنامج الكهرباء لـ"القراءات الموحد" (فيديوجرافيك)

القاهرة - مصراوي:

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اتخاذ خطوات إيجابية لمواجهة شكاوى المواطنين من أخطاء الفواتير وزيادتها من خلال إطلاق برنامج موحد جديد لتسجيل قراءة عداد الكهرباء؛ لضمان إصدار فاتورة سليمة تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطن.

وينشر مصراوي، أبرز المعلومات عن برنامج وزارة الكهرباء للقراءة الموحدة والشحن الموحد، في الفيديوجرافيك التالي: