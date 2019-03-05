الأيادي الناعمة تروض جرانيت أسوان في سومبوزيوم النحت الدولي

كتب- محمد عاطف:

اختتمت مساء الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ24 لسومبوزيوم أسوان الدولي للنحت، والذي أقيم خلال الفترة من 15 يناير حتى 5 من شهر مارس الجاري.

كان لافتا للنظر، المشاركة المميزة لعدد من النحاتات في سومبوزيوم أسوان للنحت، خلال هذه الدورة، حيث شاركت فنانتين في المسابقة الرسمية للسمبوزيوم بينما شاركت في الورشة التي تقام على هامش السومبوزيوم 6 فنانات، أي أن أعداد الفنانات المشاركات تفوق أعداد الفنانين.

ويستعرض مصراوي عددًا من الأعمال الفنية التي أبدعتها الأيادي الناعمة من حجر الجرانيت، الذي يعد أقوى الأحجار وأصلبها، وكيف نجحت الفتيات في ترويض تلك الصخور وأبرز الأفكار التي تطرحها أعمالهن:

-سنزيا سوزانا

فنانة إيطالية، اختارت الأحجار لأنها خامة أبدية تقاوم النسيان وتصمد في وجه الزمان كما قالت.

يحمل عملها عنوان "في عيون الشمس"، وهو مستوحى من الطبيعة، ويتكون من شكلين مخروطين يتصلا في المنتصف، وتتجه أطرافهما للخارج من الناحيتين يميناً ويساراً، ويتصل المخروطان المجوفان ببعضهما عند الوسط، من خلال ثقب يمر من آخر هذا النفق، بحيث يبدو الشكل النهائي للعمل وكأنهما عينان تنظران إلى بعضهما.

-آلاء يحيى

تقدم الفنانة آلاء يحيى عملا تجريديا لأشكال عضوية، من خلال عمل يتكون من 3 قطع منفصلة كل بشخصيتها الخاصة، من المعقدة إلى البسيطة الواضحة، هم مثل 3 من الفتيات وعند العرض تبدو كمجموعة تشكل أسرة في محادثة.

تأتي مشاركة آلاء في هذه الدورة بعد مشاركتها عام 2013 في ورشة السومبوزيوم، ومن المقرر أن تنظم معرضا خاصا بأعمالها بعد انتهاء السومبوزيوم.

-سارة قاسم

تقدم منحوتة الفنانة سارة قاسم، عملاً تجريدياً مقتبساً من شكل حيوان خطوطه عضوية ناعمة كجسد المرأة.

تؤكد سارة أن هذا العمل هو باكورة عملها على خامة الجرانيت مشددة على سعادتها في اكتشاف هذه المادة وقدرتها على تطويعها في أعمال فنية، مشيرة إلى أنها اكتسبت خبرة كبيرة في التعامل مع الجرانيت في السومبوزيوم.

-علا الطوخي

وتشارك الفنانة عُلا الطوخي -والتي تعمل كمعيدة بكلية التربية الفنية بجامعة بنها- بعمل يعتمد على مزج الأشكال العضوية مع الهندسية، حيث توازن في العمل على تبسيط الأشكال العضوية ثم إضافة الأشكال الهندسية لتخلق تكوينا أكثر تعقيداً. وهي تتعامل مع خامة الجرانيت في السومبوزيوم لأول مرة.

-سالي السيد

يأتي العمل الذي تشارك به الفنانة سالي السيد، على شكل عقرب، باعتباره كائن يحظى باهتمام واسع في الحضارات المختلفة التي تربطه بالآلهة في بعض الأحيان.

تُصوّر سالي العقرب في عملها الفني في وضع مستقر على الأرض في محيطه الطبيعي وينصب تركيزها على الذيل المرتفع عن الأرض وفيه تتركز قوة العقرب، مما يخلق نقطة انتباه في الطرف الأعلى للتكوين.

-زينب صبحي

تقدم الفنانة زينب صبحي في عملها قط في وضع لعبي مألوف يضع نفسه في داخل لعبة، ويتكون العمل من قطعة واحدة من الجرانيت الأسود على شكل مكعب عمودي تخرج منه رأس القط من الفتحة العلوية وتخرج قدميه من الخلف، وتصور زينب القط بملامخ غليظة شامخة يبدو مثل الأسد وله شكل هندسي يتناسب مع صلابة الجرانيت.

-نورهان ماهر

تقدم الفنانة السكندرية نورهان ماهر عملها بعنوان رسالة من الأعماق، حيث تلتقط عناصر من الطبيعة الساحلية ليأتي عملها على شكل حلزوني لقوقع في وضع راسي سطحه المتموج المتناغم يحاكي موج البحر.

-مروة مجدي

تقدم مروة عملاً مستوحى من الهياكل الموجودة في الطبيعة تريد من خلاله أن تثير التساؤلات لدى المتلقي وأن تأخذه إلى أبعد من الواقع وأبعد مما تراه عينه.