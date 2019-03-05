الأرصاد تكشف عن 3 مناطق تعرضت لـ"أمطار ثلجية"

كتب ـ يوسف عفيفي:

كشف أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن رصد الهيئة لـ 3 مناطق تعرضت لسقوط ثلوج اليوم الثلاثاء، موضحا أن هذه المناطق شملت مناطق بالتجمع الخامس في القاهرة، وسانت كاترين وطابا بجنوب سيناء.

وقال "عبدالعال" في تصريحات لمصراوي، أن طابا تعرضت لأمطار غزيرة أدت لتساقط ثلوج خفيفة لأول مرة على المدينة.

وأضاف: البلاد تعرضت اليوم لموجة طقس سيىء، شملت سقوط أمطار شديدة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل شمالًا مائل للدفء جنوبًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتصل درجة الحرارة بالقاهرة: الصغرى 12 والكبرى 20.

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فيديو متداول| أمطار ثلجية في التجمع الخامس

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