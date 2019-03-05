"هروب تمساح ومراقبة المواطنين".. الحكومة ترد على 13 شائعة أثارت جدلًا

كتب- إسلام ضيف:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عددًا من الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كان أبرزها ما تردد عن هروب تمساح من حديقة حيوان الجيزة، ومراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، وإقرار وزارة التربية والتعليم اللغة الصينية كلغة أجنبية إجبارية على طلاب الثانوية العامة.

وفيما يلي يرصد "مصراوي" 13 شائعة ردّ عليها المركز الإعلامي للحكومة:

هروب تمساح

نفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء بشأن هروب تمساح من حديقة الحيوان بالجيزة غير صحيح.

وأكدت الوزارة أن جميع الحيوانات بالحديقة تخضع لعمليات تأمين ورقابة، وأن ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة حالة من الذعر بين المواطنين.

مراقبة المواطنين

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما جرى تداوله عن مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، غير صحيح.

وأوضح المركز أنه بالتواصل مع وزارة الاتصالات أكدت أن ما يثار حول هذا الشأن غير صحيح، وأن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا يتضمن أي مواد تنص على على مراقبة محادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن القانون يشدد على أهمية حماية بيانات المواطنين وخصوصيتهم.

نقص المستلزمات الطبية

أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن نقص المستلزمات الطبية بأقسام الحروق في المستشفيات الجامعية، عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي، ونفت بدورها تلك الأنباء جملةً وتفصيلًا، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية بأي مستشفى جامعي، مؤكدًا أن الوزارة تشدد على متابعة استمرار موقف المستلزمات الطبية، وطلب أي كميات إضافية قبل نفاذ الكميات.

عقد امتحان "أولى ثانوي" ورقيًا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن عقد امتحان الصف الأول الثانوي والمقرر في مارس الجاري، ورقيًا بنظام البوكليت وليس إلكترونيًا على جهاز التابلت.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء امتحان طلاب الصف الأول الثانوي المقرر له مارس الجاري بالنظام الورقي "البوكليت"، وأن جميع امتحانات الصف الأول الثانوي المقبلة بداية من شهر مارس سُتعقد إلكترونيًا على أجهزة التابلت، في إطار تطبيق نظام التعليم الجديد، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب قبيل اقتراب موعد الامتحانات.

اللغة الصينية في المناهج

نفت الوزارة، ما تردد بشأن إقرار وزارة التربية والتعليم اللغة الصينية كلغة أجنبية إجبارية على طلاب الثانوية العامة، بداية من العام القادم فى إطار تطبيق نظام التعليم الجديد، مُؤكدةً على عدم إقرار اللغة الصينية كلغة أجنبية إجبارية على طلاب الثانوية العامة فى نظام التعليم الجديد، وأن اللغة الأجنبية الإجبارية –كلغة أولى- المقررة على هذه المرحلة الدراسية هي اللغة (الإنجليزية) فقط، بينما اللغة الأجنبية الثانية تكون اختيارية ويتم اختيارها من ضمن مجموعة من اللغات، وهي (اللغة الفرنسية والألمانية والأسبانية والإيطالية)، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بين الطلاب فى ظل تطبيق النظام التعليمى الجديد.

وأوضحت الوزارة، أن هناك مقترحاً لإضافة اللغة الصينية ضمن مجموعة اللغات الثانية الاختيارية المقررة على طلاب الثانوية العامة، مُشيرةً إلى أن الهدف من دراسة اللغة هو إكساب الطلاب المهارات اللغوية، بجانب التعرف على ثقافة الدول الأخرى والاطلاع علي أحوالهم.

إلغاء القصة في اللغة العربية

أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن إلغاء القصة في اللغة العربية للصف الأول الثانوي، غير صحيح.

وأضاف المركز الإعلامي، في بيان، الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلًا، مؤكدةً أن لا صحة لإلغاء القصة في اللغة العربية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن القصة مقررة على طلاب الصف الأول الثانوي كما هي دون حذف أي أجزاء منها أو تغيير.

انهيار مدرسة بالمنيا

أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن انهيار إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة المنيا، عاري تمامًا عن الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدةً أنه لا صحة لانهيار أي مدرسة بمحافظة المنيا أو أي محافظة أخرى.

تهجير قسري لأهالي العشوائيات

أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تهجير الحكومة لأهالي العشوائيات قسريًا، غير صحيح تماما.

وقالت وزارة الإسكان إنها تعكف على نقل قاطني تلك المناطق غير الآمنة إلى وحدات مؤقتة قبل البدء في تطوير أي منطقة عشوائية لحين الانتهاء من التطوير، على أن يتم إعادة تسكينهم في الوحدات الجديدة بعد فرشها بالأثاث والأجهزة الكهربائية، وأن الوزارة أكدت أن من لا يحصل على وحدة سكنية بديلة من قاطني العشوائيات يتم منحه تعويضًا ماديًا مناسبًا.

تخصيص 200 مليار للعاصمة الإدارية

أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للبنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقالت وزارة المالية إن العاصمة الإدارية الجديدة تمول ذاتياً، نافيةً تحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية في تمويلها.

صرف دعم نقدي للحوامل

أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأكدت وزارة الصحة أنه لم يتم صرف دعم مالي للمرأة الحامل أو المرضعة، فيما نفت أي حديث عن التنسيق بين الوزارة وأي جهة بشأن هذا الأمر.

بيع حديقة "هابي لاند"

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد عن بيع حديقة هابي لاند المنصورة بالمزاد العلني، وذلك بعدما تواصل مع محافظة الدقهلية.

وأكدت المحافظة، على عدم طرح حديقة هابي لاند بمدينة المنصورة للبيع، وأن الحديقة يتم تطويرها حالياً لتصبح مركزاً ترفيهياً حضارياً ثقافياً اجتماعياً بالمحافظة، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب مواطني المحافظة.

إصدار بطاقات استيرادية ببورسعيد

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إصدار بطاقات استيرادية جديدة بمحافظة بورسعيد، وذلك في ضوء قيام بعض السماسرة بالحصول على مبالغ مالية من الراغبين في استخراج بطاقات استيرادية بالمحافظة.

وأوضح المركز أنه تواصل مع محافظة بورسعيد، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار بطاقات استيرادية جديدة بالمحافظة، وأنها استوفت حصتها تمامًا في هذا الأمر بعد أن بلغت جملة الحصة الاستيرادية بمختلف فئاتها 160 مليون جنيه، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المستوردين.

كما أكدت المحافظة، أن التعاون يتم من خلال الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة صاحبة الولاية علي هذه البطاقات مع أصحاب البطاقات الأصليين فقط، ولن يكون هناك أي تعامل مع سماسرة البطاقات، وفي حالة تدخل السماسرة سيتم وقف التعامل بالبطاقة ويتحمل صاحبها المسئولية القانونية.

إغلاق المحال بالشرقية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أُثير من أنباء بشأن إصدار محافظة الشرقية قراراً بإغلاق المحلات التجارية التي تقع في نطاق المحافظة.

وأكدت محافظة الشرقية، أنه لا صحة لصدور أي قرارات لغلق المحال التجارية بنطاق المحافظة، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل في غلق المقاهي غير المرخصة فقط، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن ما هو إلا مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين بالمحافظة.

وأشارت إلى أن قرار غلق المقاهي غير المرخصة والمتواجدة في المناطق السكنية، جاء بناءً على شكوى المواطنين من الإزعاج والسهر حتى الفجر، بالإضافة إلى حالات المضايقات بالأهالي والمارة، وكذلك تسببها في إعاقة وشل الحركة المرورية أمام السيارات والمارة، مضيفةً أن القرار تم تنفيذه في مدينة الزقازيق، حيث تم إغلاق 11 مقهى غير مرخصةً ومخالفةً لاشتراطات الترخيص، وذلك بنطاق دائرة حي أول وثان الزقازيق ويتوالى تنفيذ القرار تباعًا في باقي مراكز ومدن وأحياء المحافظة.