بالأسماء.. حركة تنقلات جديدة بين قيادات وزارة الري

كتب-أحمد مسعد:

أصدر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، قرارًا وزارياً حمل رقم 69 لسنة 2019، بتكليف عدد من قيادات الوزارة بمناصب جديدة.

شمل القرار تكليف المهندس علي عبد المجيد منوفي، للعمل رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة، والمهندس هاني دعبس للعمل استشاري بقطاع الري بالوجه البحري بديوان عام الوزارة.

وكّلف الوزير، المهندس رضا مهدي محمد للعمل رئيسًا لقطاع الموارد المائية والري بالوجه القبلي، والمهندس السيد علي شلبي، للعمل كرئيس قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء بديوان عام الوزارة، كما كلف المهندس طارق السيد محمد قمباز للقيام بالعمل نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية الشواطئ.

ونص القرار على تكليف المهندس منصور إبراهيم للعمل كرئيس للإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية بالوادي الجديد، والمهندس محمد الهنداوي ليتولى رئاسة الإدارة المركزية لشئون المياه بقطاع الري.

وكلف "عبدالعاطي"، الجيولوجي خالد أبوالعلا للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالخارجة.