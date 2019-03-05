تدشين مقر اتحاد جامعات إفريقيا بجامعة الأزهر الثلاثاء المقبل

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، تدشين مقر اتحاد الجامعات الإفريقية بالجامعة الثلاثاء المقبل؛ تمهيدًا لانطلاق أوليمبياد شباب جامعات إفريقيا 14 مارس المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال رئيس جامعة الأزهر- في بيان اليوم- إن استضافة الجامعة لفعاليات الأوليمبياد الأول لطلاب اتحاد جامعات إفريقيا، المقرر عقده الأسبوع المقبل، في هذا التوقيت تدل على مكانة وعالمية رسالة الأزهر الشريف ودوره في التعاون ونشر قيم التسامح والسلام بين أبناء القارة السمراء.

وأوضح أن الأزهر الشريف يتقدم بخطى ثابتة في أداء رسالته التي يستمدها من قيم ورسالة الإسلام العالمية، والتي تدعو للحوار والتسامح والعدل.

وأضاف أن العمل يجري على قدم وساق في جميع أركان الجامعة للانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال هذا الحدث المهم، وتوفير كافة سبل الراحة لجميع الشباب من القارة السمراء، خلال فترة إقامتهم بمصر أثناء انعقاد الأولمبياد، بجانب إعداد مجموعة من الفعاليات لتعريفهم بالمنهج الأزهري، وترسيخ قيم التعايش والتسامح وحسن الجوار واحترام وقبول الآخر، بما يسهم في نشر السلام العالمي، وإرساء دعائم الأخوة الإنسانية.

وأشار المحرصاوي إلى أن اختيار الجامعة لاحتضان هذا الحدث المهم يأتي تتويجا وثمرة للجهود الدولية التي قام بها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خلال الأعوام الماضية، خاصة فيما يتعلق بتشجيعه لكافة أوجه الدعم والانفتاح على القارة الإفريقية، موضحا أن هذا يعد امتدادا لما قدمه الأزهر لأشقائه بالقارة السمراء عبر تاريخه المجيد الذي يمتد فوق الألف عام.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن الفعاليات التي تحتضنها الجامعة خلال الأسبوع المقبل ستشمل افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية لشمال إفريقيا بجامعة الأزهر يوم الثلاثاء المقبل، ثم انطلاق الأوليمبياد الرياضي الأول لاتحاد الجامعات الإفريقية يوم الخميس 14 مارس الجاري، وتستمر فعالياته حتى الإثنين 18 مارس الجاري.

وأشار إلى أن الجامعة سوف تحتضن أيضا المؤتمر الدولي للتعليم العالي بالقارة الإفريقية المقبل، والذي يعقده اتحاد الجامعات الإفريقية كل عامين، وذلك في الفترة من 7 إلى 11 يوليو المقبل.