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نور الشربيني تعود لمصر بعد فوزها ببطولة العالم للاسكواش

07:03 م الثلاثاء 05 مارس 2019
نور الشربيني تعود لمصر بعد فوزها ببطولة العالم للاسكواش

نور الشربيني

كتب - طه عبيد:

وصلت إلى مطار برج العرب، اليوم الثلاثاء، نور الشربيني بطلة العالم في الاسكواش، بعد فوزها ببطولة العالم التي أقيمت في مدينة شيكاغو الأمريكية.

واستقبل مسئولو المطار، نور الشربيني، بترحاب كبير، حيث قدموا لها باقات الورد.

وكانت نور الشربيني فازت في المباراة النهائية على منافستها اللاعبة المصرية نور الطيب - المصنفة الثالثة عالميا - بثلاثة أشواط لشوط واحد.

ويعد هذا اللقب الثالث لنور الشربيني بعد فوزها باللقب عامي 2015 و2016.

نور الشربيني مطار برج العرب بطولة العالم للاسكواش

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