"مصر للطيران" تُسيّر أولى رحلات البضائع لمدينة جوهانسبرج

كتب - طه عبيد:

صرح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بدأت تسيير أولى رحلات البضائع لمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا بواسطة طائرة الشحن الجوي الجديدة طراز (A330-200) حمولة 59 طنًا في إطار تطوير أسطول الشحن الجوي وتوسعة شبكة نقل البضائع تزامنا مع خطة تحديث طائرات الركاب مما يزيد من مكانة مطار القاهرة كمطار محوري داخل قارة إفريقيا.

وقال رئيس الشركة القابضة -في تصريح مساء اليوم الثلاثاء- إن هذه الخطة تأتي في إطار توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية في مختلف مجالات صناعة النقل الجوي ومنها فتح قنوات تسويقية جديدة للشحن الجوي بقارة أفريقيا وضرورة انتهاج طرق غير نمطية لزيادة الإيرادات.

بدوره، قال الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، إن الشركة تسعى نحو تسيير رحلة أسبوعية بصفة منتظمة خلال الفترة القادمة عبر خطة تعظيم العائد التي تنتهجها الشركة والعمل علي زيادة الإيرادات والاستغلال الأمثل للموارد والامكانيات المتاحة للشركة من خلال البدء في تشغيل شبكة الشحن الجوي الجديدة والتي تطمح الشركة في تطبيقها خلال الفترة القادمة.