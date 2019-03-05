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قرار بزيادة غرامة "كلبشة" السيارات إلى 110 جنيهات بالجيزة

06:35 م الثلاثاء 05 مارس 2019
قرار بزيادة غرامة "كلبشة" السيارات إلى 110 جنيهات بالجيزة

كلبشة السيارات

كتب- إسلام ضيف:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بزيادة قيمة تكاليف استخدام "كلبشة" وفك المركبات المخالفة إلى 100 جنيه.

ولفت القرار الذي حمل رقم 2438 لسنة 2019، إلى تحصيل 10 جنيهات كتكاليف استخراج استعلام أمني وذلك لحساب صندوق تحسين خدمات المرور.

كان محافظ الجيزة السابق كمال الدالي، قرر في مارس الماضي، زيادة قيمة تكاليف استخدام "كلبشة" وفك المركبات المخالفة إلى 80 جنيها، مع زيادة قيمة أجر إيواء المركبات ليصبح 25 جنيها عن اليوم الواحد أو جزء من اليوم.

جيزةةة

كلبشة السيارات الجريدة الرسمية أحمد راشد الجيزة

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