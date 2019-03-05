المجلس الدولي للمطارات الأفريقية بالأقصر يناقش تطوير أمن الطيران 03:48 م الثلاثاء 05 مارس 2019

المجلس الدولي للمطارات الأفريقية بالأقصر

<p>كتب- طه عبيد:<br />قال الطيار أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن مصر لديها دور مهم وفعال في مجلس المطارات الأفريقي الذي يقام بالأقصر.<br />وقال جنينة: "ناقش الاجتماع كيفية تحسين وتطوير أمن الطيران في أفريقيا، وتعظيم مساهمة التنمية الاقتصادية للمطارات الأفريقية والنقل الجوي الإقليمي، والتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية المعنية للصناعة النقل الجوي لتحسين نظام الطيران في أفريقيا، ووضع التصور العام لها على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلاّ عن التأثير على التشريعات واللوائح المحلية والإقليمية لصالح مشغلي المطارات في أفريقيا".<br />وأضاف جنينة، خلال الاجتماع الـ 61 لأعضاء مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات ( ACI ) إقليم/ أفريقيا، أنه جرى تأكيد أهمية الأمن بالمطارات الأفريقية، والإجراءات التي تتم لتأمين المطارات، وأهمية دعم جهود التعاون مع ACI ومنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، وحث المطارات على الاشتراك ودعم برنامج السلامة الجوية APEX.</p> <p> </p> <p> </p>)

الخبر التالى: الحكومة توضح حقيقة نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية

إعلان

