المالية توضح حقيقة تمويل العاصمة الإدارية بـ200 مليار جنيه 03:29 م الثلاثاء 05 مارس 2019

مشروعات العاصمة الإدارية

<p>كتب- محمد غايات:<br />أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للبنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عارٍ تمامًا عن الصحة.<br />وأوضح المركز، في بيان الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة المالية، ونفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلا، موضحةً أن العاصمة الإدارية الجديدة تمول ذاتياً، نافيةً تحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية في تمويلها.</p>)

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