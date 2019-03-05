فيديو متداول| أمطار ثلجية في التجمع الخامس 03:15 م الثلاثاء 05 مارس 2019

صورة من محتوى الفيديو

<p style="direction: rtl;">كتبت- ياسمين محمد:</p> <p style="direction: rtl;">تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو، يوضح سقوط ثلوج على منطقة التجمع الخامس، بالقاهرة.</p> <p style="direction: rtl;">وشهدت شوارع القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار على بعض المناطق، وثلوج على مناطق أخرى.</p> <p style="direction: rtl;">ويسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة، معتمد على شمال الصعيد، دافىء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتصل درجة الحرارة بالقاهرة: الصغرى 14 والعظمى 18.</p> <p style="direction: rtl;">وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل شمالًا مائل للدفء جنوبًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتصل درجة الحرارة بالقاهرة: الصغرى 12 والكبرى 20.</p> <p style="direction: rtl;"> </p> <p><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fasma.kandeel.71%2Fvideos%2F408020353293584%2F&show_text=0&width=846" style="border: none; overflow: hidden;" width="846" height="476" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></p>)

إعلان

