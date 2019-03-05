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الحكومة تنفي تهجير أهالي العشوائيات قسريًا

03:10 م الثلاثاء 05 مارس 2019
الحكومة تنفي تهجير أهالي العشوائيات قسريًا

أرشيفية

<p>كتب- محمد غايات:</p> <p>أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تهجير الحكومة لأهالي العشوائيات قسريًا، عاري تمامًا عن الصحة.</p> <p>وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، أوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة الإسكان، ونفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلًا، مؤكدةً أنها تعكف على نقل قاطني تلك المناطق غير الآمنة إلى وحدات مؤقتة قبل البدء في تطوير أي منطقة عشوائية لحين الانتهاء من التطوير، على أن يتم إعادة تسكينهم في الوحدات الجديدة بعد فرشها بالأثاث والأجهزة الكهربائية.</p> <p>وأكدت وزارة الإسكان، أن من لا يحصل على وحدة سكنية بديلة من قاطني العشوائيات يتم منحه تعويضًا ماديًا مناسبًا.</p> <p> </p>)
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