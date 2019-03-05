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    "DMC" تطلق "أنا مصرية" احتفالًا بشهر المرأة

    02:43 م الثلاثاء 05 مارس 2019
    "DMC" تطلق "أنا مصرية" احتفالًا بشهر المرأة

    شبكة قنوات dmc

    القاهرة- مصراوي:
    قال الإعلامي يسري الفخراني، المشرف العام على المحتوى الدرامي بشبكةDMC، أنه بمناسبة شهر المرأة في مارس، تطلق قناة DMC دراما، مبادرة "أنا مصرية".
    وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، أن البرنامج لتكريم وتعريف المشاهد برائدات مصر في كل المجالات خلال مائة عام، كما تستمر طوال العام لتقديم حكايات ونماذج من المرأة المصرية اليوم في كل مكان بمصر.
    وأضاف"الفخراني" أن المبادرة تتضمن أيضا تشجيع المشاهدين لتصوير فيلم قصير 30 ثانية عن حياة امرأة مصرية يرى أنها تقدم قيمًا، موضحًا أن إدارة القناة تختار 30 قصة لعرضها.

    DMC شهر المرأة أنا مصرية

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