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    الثلاثاء.. "الأزهر" تفتتح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية

    02:32 م الثلاثاء 05 مارس 2019
    الثلاثاء.. "الأزهر" تفتتح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية

    جامعة الأزهر

    كتب- محمود مصطفى:

    تنظم جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الإفريقية، الثلاثاء المقبل، احتفالية بمناسبة افتتاح، المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية، بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر – القاهرة.

    وتقام الاحتفالية التي تعقد في التاسعة صباحا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ولفيف من كبار الشخصيات المصرية والإفريقية.

    يأتي ذلك في إطار سلسلة الفاعليات والأنشطة التي ينظمها الأزهر الشريف بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وإعلان 2019 " عام شباب أفريقيا".

    جامعة الأزهر اتحاد الجامعات الإفريقية مركز الأزهر الدولي للمؤتمرات السيسي

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