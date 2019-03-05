الحكومة توضح حقيقة مراقبة محادثات المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي

كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما جرى تداوله عن مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، غير صحيح.

وأوضح المركز في بيان له الثلاثاء، أنه بالتواصل مع وزارة الاتصالات أكدت أن ما يثار حول هذا الشأن غير صحيح، وأن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا يتضمن أي مواد تنص على على مراقبة محادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن القانون يشدد على أهمية حماية بيانات المواطنين وخصوصيتهم.