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    وزيرا خارجية تونس والعراق يصلان القاهرة

    02:28 م الثلاثاء 05 مارس 2019
    وزيرا خارجية تونس والعراق يصلان القاهرة

    مطار القاهرة الدولي

    كتب- طه عبيد:

    وصل مطار القاهرة الدولي، خميس الجهناوي وزير خارجية تونس في زيارة للبلاد، يشارك خلالها في الاجتماع التشاوري بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر "دول جوار ليبيا" لمناقشة الأوضاع في ليبيا في اطار مساعي حل الأزمة الليبية.

    كما يشارك الوزير التونسي في اجتماعات الدورة العادية 151 لمجلس وزراء الخارجية العرب، الذي يعقد غدا الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، والتي يتم خلالها استعراض آخر الاستعدادات الجارية للقمة العربية الثلاثين التي تستضيفها تونس نهاية الشهر الحالي.

    كما وصل إلى القاهرة وزير الخارجيـة العراقى محمد علي الحكيم للمشاركة في أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب.​

    مطار القاهرة الدولي خميس الجهناوي محمد علي الحكيم مجلس وزراء الخارجية العرب

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