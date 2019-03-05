"القابضة للمياه" تسحب تجمعات الأمطار من شوارع القاهرة والجيزة



كتب- محمد عبدالناصر:

نجحت شركتا الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة في التعامل مع تجمعات مياه الأمطار التي سقطت بنطاق محافظة القاهرة والجيزة، بعد تنفيذ خطة الطوارئ وانتشار المعدات وسيارات الكسح بالمحاور والطرق الرئيسية والانفاق.

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، الثلاثاء، إنه جرى سحب أغلب كميات المياه من الشوارع التي سقطت فجر اليوم خلال 4 ساعات فقط، وجرى الدفع بعدد من سيارات شفط المياه التي تمركزت بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وجوار الأنفاق، وجاري التعامل مع الشوارع الفرعية.

وأكد رسلان، أن الشركات التابعة للشركة القابضة تعمل بالتنسيق مع غرف طوارئ المحافظات ضمن منظومه تشمل العديد من الهيئات والأجهزة المعنية بمواجهة الأمطار والسيول.