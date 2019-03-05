وزير القوى العاملة: مصر ملتزمة بمعايير العمل الدولية

كتب- أسامة عبدالكريم:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مصر حريصة على تطبيق معايير العمل الدولية

وأوضح سعفان، خلال كلمته باحتفال مئوية منظمة العمل الدولية، الثلاثاء، أن مصر حققت نتائج كبيرة اقتصاديا واستطاعت خفض معدل البطالة من 14 % إلى 8% ، رغم التحديات التي تواجه الدولة في المرحلة.

ولفت إلى أن ذلك يؤكد لحرص الدولة على معايير العمل، وتوفير فرص العمل والتركيز على السلبيات وتفاديها ونقلها لإيجابيات.

وأوضح أن تحقيق التنمية المستدامة لمصر، لا يكون إلا من خلال التكاتف بين الأطراف الثلاثة صاحب العمل والعامل والدولة.​