"العمل الدولية": المنظمة تلعب دورا كبيرا في تحديد الوظائف "المنتهية والقادمة"

كتب- أسامة عبدالكريم:

قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن هناك تعاونًا مشتركًا بين المنظمة، ومنظمة العمل العربية، وهناك حرص من المنظمتين على المشاركة بمؤتمري العمل العربية والعمل الدولية.

وأضاف، خلال كلمته باحتفال مئوية منظمة العمل الدولية، الثلاثاء، أن مجال عمل منظمة العمل الدولية لم يتغير منذ نشأتها، ومدير المنظمة أطلق مبادرة مستقبل العمل منذ سنوات، وأعد تقرير له وتم وضعه على الموقع الرسمي للمنظمة بعدد من اللغات، منها العربية.

وأشار، إلى أن مبادرة مستقبل العمل هي نتاج لنقاشات كثيرة متعلقة وتحديد الفرص والتي من الممكن أن تؤثر على مستقبل العمل، وتحديد الوظائف التي من الممكن أن تختفي والوظائف التي من الممكن أن تنتج عن طريق تلك المبادرة.

وأضاف أن منظمة العمل الدولية، تلعب دورا كبيرا في تلك المبادرة، من خلال مكاتبها الثلاث، في لندن والجزائر ومصر.

جاء ذلك خلال افتتاح الندوة الوطنية: العمل اللائق في خدمة التنمية المستدامة: أهداف مشتركة لمنظمة العمل الدولية وجمهورية مصر العربية، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة.