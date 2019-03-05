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    إلغاء سفر راكب بمطار القاهرة حاول السفر بـ3 قطع حشيش للسعودية

    12:28 م الثلاثاء 05 مارس 2019
    إلغاء سفر راكب بمطار القاهرة حاول السفر بـ3 قطع حشيش للسعودية

    إلغاء سفر راكب حاول السفر بـ3 قطع حشيش


    كتب- طه عبيد:
    ضبطت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي راكبا، حاول السفر على طائرة مصر للطيران المتجة إلى جدة ومعه 3 قطع حشيش، أخفاها داخل حقائبه لتضليل رجال التأمين والسفر بها.
    واشتبهت الخدمة المعنية من إدارتي البحث الجنائي وتأمين الركاب على جهاز كشف الحقائب في وجود أجسام معتمة داخل حقيبة الراكب، وبفتحها وتفتيشها عثر مخبأ بداخلها على 3 قطع متوسطة الحجم داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر، مخبأة بين طيات ملابسه بداخل الحقيبة .
    أمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية، وإلغاء سفر الراكب وإحالته للنيابة.

    مطار القاهرة تهريب حشيش ضبط حشيش

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