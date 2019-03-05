دار الإفتاء تترجم فيديوهات الـ "موشن جرافيك" إلى لغة الإشارة

كتب – محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، تطوير وحدة الرسوم المتحركة وترجمة الفيديوهات التي تنتجها إلى لغة الإشارة، بعد اللنجاح الكبير الذي حققته الدار في إنتاج فيديوهات "موشن جرافيك" ضمن حربها على الجماعات المتطرفة، والتفاعل الكبير معها،



وقال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- إن الدار تسعى إلى الوصول لأقصى عدد ممكن من الناس ومن كافة الفئات؛ لذا كنا حريصين على ترجمة فيديوهات الرسوم المتحركة التي تنتجها الدار إلى لغة الإشارة للوصول إلى شريحة مهمة من الناس.



وأضاف في بيان له الثلاثاء، أن اهتمام الدار بذوي القدرات الخاصة نابع من إيمانها بأهمية التواصل مع كافة فئات المجتمع، والتفاعل معهم بوصفهم أعضاء فاعلين قادرين على التغيير وتحصين المجتمع من خطر التطرف.

