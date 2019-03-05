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عودة حركة المترو لطبيعتها عقب احتراق كابل كهرباء في محطة المرج

08:50 ص الثلاثاء 05 مارس 2019
عودة حركة المترو لطبيعتها عقب احتراق كابل كهرباء في محطة المرج

ارشيفية

(مصراوي):

أعلن أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، انتظام حركة مترو الانفاق بالخط الأول من حلوان للمرج الجديدة، عقب توقف الحركة في المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة لمدة نصف ساعة نتيجة حدوث شورت كهربائي في منطقة التشغيل التجريبي بين المحطتين.

وأضاف المتحدث باسم شركة المترو، أنه تم التشغيل خلال هذه الفترة من محطة حلوان إلى محطة عزبة النخل حيث تم التعامل الفوري معه والدفع بالفنيين المختصين الذين تمكنوا من إصلاح العطل الفني، واستعادة انتظام الحركة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة.

وأكد المتحدث باسم شركة المترو أن حركة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام، لافتًا إلى ان هذا العطل العارض حدث بسبب سوء الأحوال الجوية.​

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