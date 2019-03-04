تبدأ من 6 ملايين جنيه... تعرف على أسعار فيلات "المقصد" في العاصمة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، اليوم الإثنين، الأسعار الرسمية لأول طرح حكومي الفيلات في العاصمة الإدارية، بمشروع المقصد، موضحة أن الفيلا المنفصلة تبدأ من 8.2 مليون جنيه، بمقدم جدية الحجز 300 ألف جنيه.

وأضافت الشركة في بيان اليوم الاثنين، أن فيلات التاون هاوس تبدأ من 6.7 مليون وجديه حجز 200 ألف جنيه، والتاون هاوس تبدأ من 5.6 مليون جديه والحجز 100 ألف جنيه.

ولفتت الشركة، إلى أن هناك طرق سداد ميسرة، بالتقسيط على خمس سنوات، ويوجد طرق سداد على سبع سنوات، كما يوجد خصم 27% للدفع الكاش.