​خبير إعلامي يدعو لتسويق نظام التعليم الجديد والتصدي لـ"بعبع" مواقع التواصل

كتبت- ياسمين محمد:

دعا الدكتور سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إلى إعداد استراتيجية إعلامية لتسويق نظام التعليم الجديد.

جاء هذا خلال كلمته بالجلسة الرابعة بمؤتمر التعليم في مصر، المنعقد الإثنين، بأحد فنادق القاهرة، بالتعاون بين مؤسسة أخبار اليوم، وجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشاد عبد العزيز، بمصطلح "متعة التعلم" المستهدف تحقيقها في نظام التعليم الجديد؛ لأن متعة التعلم أو الثقافة هي التي تبني الشخصية السوية.

ولفت إلى "ضرورة مواكبة التطور في الوقت الحالي؛ لأننا إذا ظللنا نعلم أبنائنا بنفس الطريقة القديمة، سنكون نحن الضحية، لأن متغيرات الحياة ستجربنا على التعامل معها".

وتابع بأن "الشعب يعاني النفس القصير، ويتمنى لو أن ضغطة زر تغير الأمور في حين أن التطوير يحتاج إلى وقت طويل"، مشيدًا بتشجيع القيادة السياسية لتطوير التعليم.

ونوه إلى أن سبب سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي ما جعل منها "بعبع"، هو عدم قدرتنا على التعامل معها، نتيجة غياب دور الإعلام وتواضع المهنية في الأداء، قائلًا إن مصر هي أم الإعلام والثقافة والفن.

واستنكر أستاذ الإعلام، انتشار قنوات المنوعات، وعدم وجود قناة واحدة للطفل، الأمر الذي ترك أطفالنا عرضة للقنوات البعيدة عن ثقافتنا التي تتلاعب بمستقبلهم.

وأكد أن الإعلام يحتاج إلى هزة شديدة ومواجهة مع الذات، من أجل تطوير الثقافة، مشيرًا إلى أن آخر دراسة للكشف عن رأي الجمهور في الإعلام، بينت أن المواطنين يرون أن الإعلام يسبب الاكتئاب والصوت العالي والتطرف.

وأشار إلى أن أعداء الدولة يعملون على نشر الطاقة السلبية لأنها ترتبط بالأمن القومي: "الأمة اللي مزاجها معتل أمنها القومي معتل".

وشارك بالمؤتمر كلا من: الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مكرم محمد أحمد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم.

ويناقش المؤتمر التحديات التي تواجه المشروع القومي لتطوير التعليم، وآليات تطور العقل المصري ودوره في إصلاح التعليم، ويستهدف المساهمة في زيادة إيقاع عملية تطوير التعليم ما قبل الجامعي والجامعي ومساندة عملية الإصلاح.​