​وزير الري يبحث مع محافظي جنوب سيناء والبحيرة إصدار تراخيص الشواطئ

كتب-أحمد مسعد:

استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، محافظي جنوب سيناء اللواء خالد فودة، والبحيرة اللواء هشام عبد الغني آمنة، على هامش اجتماع اللجنة العليا للتراخيص.

وذكرت وزارة الري في بيان لها أن الوزير بحث القرارات والتوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إصدار قرارات الترخيص بالبناء داخل منطقة حرم الشاطئ ومسافة الإرتداد بالمباني عن الشواطىء المصرية.

وتناول الاجتماع مناقشة 31 موضوعًا من الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماع للحصول على الموافقات بمحافظات البحر الأحمر والسويس ومرسى مطروح والإسكندرية وجنوب سيناء والبحيرة وبورسعيد وشمال سيناء.