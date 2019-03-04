رئيس الوزراء: سنركز على ميكنة قطاع السكة الحديد لتقليل تدخل العنصر البشري

كتب- محمد غايات:

قدم يورجن ريجترينك النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، العزاء لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في ضحايا حادث محطة مصر الذي وقع الأربعاء الماضي.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء- اًكد ريجترينك، استعداد البنك لتقديم أية أوجه مساعدة فنية قد تحتاجها مصر خلال الفترة المقبلة.

وعقـّب رئيس الوزراء، بالإشارة إلى أن الحكومة سوف تستمر في بذل جهودها لتطوير مرفق السكك الحديدية، مع التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادة ميكنة هذا القطاع؛ من أجل تقليل تدخل العنصر البشريّ إلى الحد الأدنى الممكن.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر تتطلع لمزيدٍ من التعاون مع البنك؛ لاستكمال تحديث الجرارات والعربات، بالإضافة إلى عمليات التطوير الشامل للمرفق، والتي تتضمن كهربة الإشارات، ورفع كفاءة المزلقانات وتجديد القضبان.