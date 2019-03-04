​مدحت العدل يدعو لإشراك الفن في تطوير التعليم

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، إن تطوير المناهج التعليمية في المدارس يحتاج إلى دمج الفن؛ لبناء شخصية الإنسان.

جاء هذا خلال كلمته بالجلسة الرابعة بمؤتمر التعليم في مصر، المنعقد اليوم الإثنين، بأحد فنادق القاهرة، بالتعاون بين مؤسسة أخبار اليوم، وجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح العدل أنه لابد من وضع المناهج الدراسية بذكاء، لتكون ذات أهداف ومناسبة لجميع الطلاب، مشيرًا إلى أنه في حالة تدريس القرآن الكريم يجب تقديم سورة مريم؛ لتكون مناسبة للمسلمين والمسيحيين معًا.

ولفت العدل إلى أن أعظم شيء في مصر هو العنصر البشر وهو أهم عنصر في التطوير.

ودعا العدل إلى تشجيع القوة الناعمة، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عندما اهتم بالفنان، برز اسم يوسف إدريس، ونجيب محفوظ، وإحسان عبد القدوس، والفنانة أم كلثوم.

ويحضر المؤتمر كلا من: الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مكرم محمد أحمد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم.

ويناقش المؤتمر التحديات التي تواجه المشروع القومي لتطوير التعليم، وآليات تطور العقل المصري ودوره في إصلاح التعليم، ويستهدف المساهمة في زيادة إيقاع عملية تطوير التعليم ما قبل الجامعي والجامعي ومساندة عملية الإصلاح.