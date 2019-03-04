​السيسي يهنئ نظيره السنغالي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

القاهرة- مصراوي:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس السنغالي ماكي سال، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنيًا له كل التوفيق في قيادة السنغال وشعبها الشقيق نحو مستقبل مشرق.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، إن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على مواصلة تعزيز روابط الأخوة الوثيقة مع السنغال.