من 5 وزارات.. "محلية النواب" توصي بلجنة حكومية لمواجهة الكلاب الضالة

كتب- ميرا إبراهيم:

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجنيى، بضرورة تشكيل لجنة حكومية يصدر قرار بشأنها خلال الفترة المقبلة برئاسة نائب وزير الزراعة الدكتورة منى محرز، لدراسة كافة الرؤى والأفكار التي تم طرحها بجلسة الاستطلاع والمواجهة، التي عقدت بالمجلس، بشأن إشكالية انتشار الكلاب الضالة، لتصدر رؤية تنفيذية موحدة يتم تطبيقها على أرض الواقع من الحكومة.

جاء ذلك خلال جلسة الاستطلاع والمواجهة، التي عقدتها لجنة الإدارة المحلية، بحضور عدد من المسئولين وممثلي جمعيات الرفق بالحيوان، للنقاش والحوار حول أزمة الكلاب الضالة.

وطالبت اللجنة بضرورة أن تُشكل اللجنة الخاصة بهذا الأمر من الوزارات المختصة "الزراعة، والتنمية المحلية، والصحة، والداخلية، والبيئة" وممثلين عن حقوق الحيوان، وغيرها من ممثلي الحكومة ذات الاختصاص.

وأكد رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني، أن اللجنة سيكون أمامها جميع المناقشات والأفكار والرؤى التي تم طرحها بالجلسة، لكي تعمل على استكمال الجهود للتنفيذ.

وأضاف أن المناقشات كشفت عدم وجود خطة قائمة من قبل الحكومة على أرض الواقع لمواجهة هذه الظاهرة، ومن ثم يتطلب أن تعمل اللجنة المنتظرة على وضع خطة واقعية، وسط توافق من الجميع على أن قتل الحيوانات محرم إلا في الضرورة القصوى.

وأوضح السجيني أنه حتى الآن لا يوجد تشريعات حاسمة تجاه مالكي الكلاب الخاصة في حالات تجاوزهم، وأيضا يوجد توازن بيئي سلبي نتيجة هذه الكلاب ولابد من التدخل.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن المناقشات تطرقت نحو الميزانية المحدودة لهيئة الخدمة البيطرية، وأن جمعيات حقوق الرفق بالحيوان لا تقدم سوى أفكار ورؤى دون أي تحركات على أرض الواقع، مؤكدا أنهم في الوقت ذاته شركاء وليسوا أعداء إطلاقا، مشيرا إلى أن كافة المناقشات والأفكار ستكون تحت نظر اللجنة المنتظرة.

من جانبه، أكد محافظ القليوبية، الدكتور علاء عبد الحليم، في كلمته خلال الجلسة، خطورة انتشار الكلاب المصابة بالسعار في الشوارع، نظرا لأنها تنقل أمراض للإنسان في العيون والكبد من خلال طفيليات، موضحا أنه كطبيب وأستاذ جامعي قبل أن يكون محافظا يؤكد خطورة انتشار تلك الكلاب على المواطنين.

وقال عبدالحليم إن إزعاج الكلاب الضالة أدى لارتفاع الأضرار النفسية لدى الأطفال، لافتا إلى تلقيه اتصالات من أولياء أمور يسكنون في الظهير الصحراوي للمحافظة في منطقة الخانكة تفيد بانتشار كلاب شرسة تسببت في تعرض أكثر من ٣٠ حالة من الأطفال للعقر.

وأشار محافظ القليوبية إلى وجود العديد من التشريعات التي لم تفعّل حتى الآن في هذا الشأن، مؤكدا وجود لجنة أخلاقيات البحث العلمي لحقوق الحيوان للتعامل الجيد مع الحيوان.

وأكد المحافظ أن التوازن البيئي اختل، مطالبا بضرورة زيادة توزيع الخدمات البيطرية وزيادة عدد الأطباء البيطريين، قائلا: "بعض الأشخاص يقوموا بتشريس الكلاب (جعلها شرسة) كنوع من استخدام القوة، وذلك يعد من المشكلات التي تواجه الخدمات البيطرية ووزاراتي الزراعة والبيئة".

وتابع: "آلاف الأمراض تنتقل من الحيوان خاصة الكلاب للإنسان منها فقد النظر"، موضحا أن "مشكلة القمامة سبب من أسباب انتشار الكلاب الضالة حيث تتعامل الكلاب مع صناديق القمامة والأكياس وتقوم بتمزيقها".